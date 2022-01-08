Акцию "Время ранних" в столичном метро продлили до марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Акцию "Время ранних" в столичном метрополитене продлили до 31 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Скидки в рамках данной программы действуют по рабочим дням до 07:15 и с 08:45 до 09:15 на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, проект доказал эффективность в разгрузке одного из наиболее востребованного участка метрополитена в часы пик.
Отдельно отмечается, что уменьшилась загруженность станций "Китай-город", "Выхино", "Полежаевская" и некоторых других.
Акция "Время ранних" стартовала в ноябре 2020 года. Ежедневно скидками пользуются порядка 100 тысяч пассажиров. К концу 2021 года по программе совершили более 25 миллионов поездок.
В январе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию 50-60 станций столичного метро в ближайшее время. В основном станции планируют открыть на трех новых радиальных направлениях и Большой кольцевой линии.
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