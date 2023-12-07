Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) стал победителем премии "Компания будущего". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Центр одержал победу с системой "Мониторинг аварийности". Она заняла первое место в номинации "Экосистемная эволюция".

"Уникальная автоматическая система "Мониторинг аварийности" – полностью российский продукт. Она содержит в себе статистическую базу по ДТП с 2015 года", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Система способна формировать карты и определять очаги аварийности, а также принимать меры по ее устранению и проводить анализ ее влияния на безопасность дорожного движения. Благодаря работе "Мониторинга аварийности" число ДТП с пострадавшими на МКАД с начала года снизилось на 15%.

Ранее ЦОДД стал лауреатом Национальной премии "Транспортная безопасность России – 2023". Центр представил на премию систему "АИС Москва. Река". Она позволяет отслеживать в онлайн-режиме передвижение судов по Москве-реке, передавать данные о неисправностях и нарушениях, а также определять самих нарушителей.

