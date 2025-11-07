PTI: более 100 рейсов задержаны в аэропорту Дели

Фото: ТАСС/ЕРА/RAJAT GUPTA

Более 100 рейсов задержаны в аэропорту имени Индиры Ганди в индийском Дели из-за поломки системы управления воздушным движением (УВД), передает PTI.

Как уточнил источник агентства, возникли проблемы с автоматической системой передачи сообщений для формирования плана полетов.

По данным сайта отслеживания рейсов Flightradar24, задержка вылетов в аэропорту составляет около 50 минут. В частности, ежедневный рейс "Аэрофлота" прибыл в столицу Индии ночью по расписанию, но вылетел обратно в Москву на час позже плана.

Индийская авиакомпания Air India также опубликовала в соцсети X комментарий для пассажиров.

"Техническая проблема с системой УВД в Дели влияет на выполнение рейсов всех авиакомпаний, приводя к задержкам и увеличению времени ожидания в аэропорту и на борту самолетов", – говорится в сообщении.

На время устранения поломки авиадиспетчеры составляют планы полетов вручную, что занимает много времени.

Ранее аэропорт Внуково сообщил о задержке 89 единиц багажа рейса из Турции. Как рассказали в авиагавани, багаж не был загружен в аэропорту отправления.

До этого похожая ситуация произошла с авиакомпанией Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Спустя время все вещи пассажиров доставили в Россию другими самолетами.