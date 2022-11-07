Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник вечером, 7 ноября, в столичном транспорте ожидается большой поток пассажиров из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что автобусам КМ будет сложно справиться с увеличенным потоком пассажиров.

"Планируйте маршруты заранее, самые удобные можно узнать в приложении "Метро Москвы", через чат-бот и по номеру 3210", – говорится в сообщении.

Участок Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" недоступен для пассажиров до 8 ноября. В связи с ограничениями два трамвайных маршрута на время будут бесплатными. Речь идет о составах № 14 и 26, следующих от метро "Университет" до "Октябрьской".

Отмечалось, что помогут пассажирам в период закрытия участка Калужско-Рижской линии метрополитена также более 100 сотрудников ЦОМП. Кроме того, в метро уже были размещены свыше 300 плакатов и указателей к местам остановки компенсационных маршрутов.



Число компенсационных автобусов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" увеличат

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