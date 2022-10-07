Билетную систему "СберТройки" запустили на семи маршрутах наземного транспорта Ставрополя

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В 70 транспортных средствах на семи наземных маршрутах Ставрополя пассажиры теперь смогут воспользоваться билетной системой "СберТройки", сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Теперь пассажиры могут выбирать удобный для себя способ оплаты проезда: картой "Тройка", банковской картой или наличными", – рассказал он.

Кроме того, благодаря нововведению пассажиры получат возможность легко передвигаться между регионами, в которых уже работает карта "Тройка".

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Город" для держателей транспортной карты "Тройка" появилось несколько новых полезных функций. Среди возможностей сервиса – отображение баланса карты, смешанная оплата купонов и сертификатов, а также привязка банковской карты в приложении.

Отмечалось, что для проверки баланса "Тройки" прямо с телефона нужно запустить приложение: на главном экране в разделе "Мои карты" будет отображаться остаток на карте.



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