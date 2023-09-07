На станции метро "Потапово" смонтировали 70% металлоконструкций и остекления

Фото: пресс-служба Департамента строительства города Москвы

На строящейся станции "Потапово" Сокольнической линии метро смонтировали 70% металлоконструкций фасада и остекления. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Оболочка фасада выполнена с большой площадью остекления – оно обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, создавая визуальные эффекты снаружи и внутри здания", – рассказал он.

Загрутдинов напомнил, что развитие метрополитена является одним из ключевых проектов нового транспортного каркаса столицы. Так, "Потапово", которая пока станет конечной станцией Сокольнической ветки метро, улучшит транспортное обслуживание поселений Сосенского, Воскресенского и Щербинка в ТиНАО.

Отмечается, что новая станция расположится в створе автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в районе пересечения с улицей Александры Монаховой. Из ее вестибюля через надземные пешеходные переходы можно будет попасть к остановкам общественного транспорта.

Накануне Сергей Собянин открыл две последние станции Солнцевской линии метро – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одной из крупнейших воздушных гаваней города теперь можно добраться за 40 минут. Ввод двух новых станций улучшил транспортное обслуживание около 350 тысяч человек.



Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро