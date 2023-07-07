Два десантных корабля начали работать на паромной переправе в Крыму

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Два больших десантных корабля (БДК) приступили к перевозке машин на керченской паромной переправе, передает РИА Новости слова министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

По его словам, затор из 260 автомобилей в направлении из полуострова на мост сильно уменьшился. По состоянию на 18:30 длина затора не превышала 300 метров, уточнил Лукашенко.

Владимир Путин призвал использовать паромы, которые будут следовать в сторону Крыма. По его словам, это позволит улучшить ситуацию на подъездах к Крымскому мосту.

Глава государства не исключил, что для перевозок через Керченский пролив в том числе могут быть задействованы средства министерства обороны РФ. В общей сложности будут использовать шесть паромов, заявил президент.

1 июля стало известно о многокилометровом заторе, который начался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Для ликвидации проблемы на досмотровом пункте увеличили количество сотрудников.

Уже к утру 3 июля заторы достигали 13 километров, на следующий день на подъезде к Крымскому мосту они составляли 4 километра.

В Минтрансе РФ заявили, что в выходные дни движение на Крымском мосту усложняется