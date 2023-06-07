Электрички задерживаются на Савеловском направлении МЖД из-за вынужденных остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с отставанием от графика из-за вынужденных остановок на станции Яхрома. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе магистрали.

"В настоящее время поезда Савеловского направления дальних маршрутов следуют с отставанием от графика из-за совершивших ранее вынужденных остановок электропоездов на станции Яхрома. В 07:30 поезда продолжили движение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что меры, необходимые для следования поездов в соответствии с графиком, уже приняли.

Ранее пассажиров Савеловского направления МЖД предупредили об изменениях движениях в движении поездов в период с 1 по 30 июня. В указанные даты с 22:30 до 06:00 на станции Лианозово продолжат работы по возведению северного и южного вестибюлей, двух платформ, а также реконструкция контактной сети. В связи с этим интервалы движения поездов увеличат, а некоторые составы выведут из расписания.



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