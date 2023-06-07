Автоэксперт спрогнозировал снижение цен на китайские авто в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Китайские автомобили в России могут подешеветь на 5–10% через полгода-год. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что на российском автомобильном рынке появляется все больше китайских компаний, однако покупатели не спешат их приобретать. В связи с этим Хайцеэр удивился, что китайские авто еще не начинают дешеветь в условиях избытка машин.

Тем не менее он выразил надежду на то, что конкуренция между китайскими производителями сыграет свою роль и произойдет корректировка цен.

Эксперт также перечислил факторы, которые могут препятствовать снижению цен на китайские авто в РФ. В частности, это транспортные расходы, высокая таможенная пошлина и прочие платежи.

Ранее сообщалось, что по итогам мая продажи легковых автомобилей в России выросли до 72 тысяч штук, что на 5% меньше, чем было продано в апреле этого года. При этом за год объем продаж легковых авто вырос в 2,6 раза.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года. Он подчеркнул, что контрольным технологическим партнером станет российская компания.

Перечень новых требований к состоянию авто утвердили в правительстве РФ