Схема движения на площади Тверской Заставы изменится летом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На площади Тверской Заставы этим летом изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, на улице Грузинский Вал появится выделенная полоса. Ее разместят на участке от Элекрического переулка до дома 28/45.

"Скорость движения вырастет больше чем в два раза. Сейчас автобусы здесь проезжают каждые три минуты – это четыре маршрута: №12, 116, Т18, Т54. В среднем, чтобы проехать площадь, у них уходит девять минут, а будет три", – говорится в сообщении.

Как уточняется, это позволить сэкономить время в пути 31,5 тысячи человек.

В Дептрансе добавили, что новый магистральный маршрут с улицы Грузинский Вал будет ходить по участку от улицы 1-й Брестской до улицы 1-й Тверской-Ямской. Пассажиры этого маршрута смогут пересесть на станции метро, МЦД, с остановки на улице 1-й Тверской-Ямской.

Кроме того, для водителей автомобилей появится еще одна полоса на участке от улицы 2-й Брестской до улицы 1-й Брестской.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Врубеля в районе Сокол ограничили движение до 30 июля в связи с проведением инженерных работ. Отмечалось, что на участке улицы Врубеля в районе владения 4, строения 1, занята одна полоса с ликвидацией парковочного пространства. Ограничения будут действовать круглосуточно.

