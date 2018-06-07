ЦППК разработала 10 особых туристических маршрутов для болельщиков ЧМ-2018

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Для болельщиков ЧМ-2018 запустят десять специальных туристических маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Как рассказали в ЦППК, выбрать туристический маршрут гостям столицы поможет бесплатный путеводитель "Гид болельщика", доступный на русском и английском языках. Его будут раздавать на вокзалах столицы, а также на станциях, которые находятся в ведении ЦППК, в терминалах "Аэроэкспресс" и в метро. По замыслу инициаторов проекта, путеводитель подскажет болельщикам, какие достопримечательности можно посетить в дни, свободные от посещения матчей и тренировок.

По информации пресс-службы, присоединиться к экскурсионным поездкам могут как российские, так и иностранные болельщики. Для гостей из-за рубежа экскурсии проведут англоговорящие гиды.

"ЦППК поддерживает развитие внутреннего туризма в России, поэтому мы не могли упустить возможность рассказать болельщикам об историко-культурном богатстве Коломны, Рязани, Звенигорода и других старинных российских городов", – рассказал директор по продвижению новых проектов компании Вадим Мишанин.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен проведет более 70 экскурсий для иностранцев во время ЧМ-2018. Во время познавательных прогулок гости столицы узнают не только о памятниках архитектуры, но и о современных станциях метро и Московского центрального кольца.

Культурную программу для болельщиков чемпионата также подготовил Мосгортур. В частности, туристам предложат специальные пешеходные маршруты "По пути на матч".