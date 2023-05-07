В Москве восстановили движение после утренних перекрытий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На центральных улицах Москвы сняли ограничения, которые ранее вели для автомобилистов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме", – говорится в сообщении ведомства.

Движение для автотранспорта ранее было перекрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, по улицам Тверской, Петровке, Охотному Ряду и другим. При этом до 13:00 9 мая в Москве будет действовать запрет на парковку транспортных средств на указанных улицах.

В День Победы, 9 мая, пассажиры Московского метрополитена не смогут выйти из вестибюлей на ряде центральных станций. Это обусловлено проведением мероприятий. Выход будет закрыт с момента открытия метро и до завершения мероприятий.



Движение в Москве после утренних перекрытий восстановлено