ЦОДД призвал москвичей отложить поездки из-за предпраздничного дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей выезжать до часа пик или отложить поездки из-за короткого рабочего дня. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Сегодня короткий предпраздничный рабочий день – выезжайте на авто до 15:00 или после 19:00. По данным ЦОДД, на дорогах сейчас четыре балла", – говорится в сообщении.

Интенсивное движение в оба направления наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Рижской эстакады, а также Садовом кольце в районе улицы Житной и Сухаревской площади.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

В пятницу, 7 марта, четыре экипажа патруля ЦОДД стали регулировать дорожную ситуацию возле Рижского рынка из-за высокой загруженности участка Третьего транспортного кольца (ТТК) в этом районе перед 8 Марта. Столичным жителям и туристам рекомендовали пересесть на городской транспорт.

Кроме того, ограничения в движении коснулись участка Водопроводного переулка от дома № 2, строения 4, до дома № 3, корпуса 1, на Рижской площади.

