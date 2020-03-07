Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:55

В Москве запустили "женское" такси с патчами для глаз и матирующими салфетками

транспорт общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Накануне 8 марта в Москве и Санкт-Петербурге заработало "женское такси" с патчами для глаз и матирующими салфетками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Ситимобил".

"В машинах наших партнеров уже появились ролики для чистки одежды, губки для обуви, матирующие салфетки, гигиенические помады, патчи для глаз. Все, конечно же, в индивидуальных упаковках", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сервис провел опрос среди девушек о том, какими они хотят видеть идеальное "женское" такси. В пресс-службе сообщили, что для 79% опрошенных на первом месте чистота машины снаружи и внутри салона и комфорт, 30% девушек хотят иметь в авто специальную аптечку с лекарствами и средствами гигиены.

Ранее российских женщин спросили об их главных жизненных приоритетах. 45% респонденток отметили, что самым важным они считают для себя семью и детей. Далее идут такие ответы, как "досуг, хобби", "спорт, здоровье", "личностный рост, обучение". Кроме того, 70% опрошенных несут ответственность за ведение домашнего хозяйства, занимаясь приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика