В Москве запустили "женское" такси с патчами для глаз и матирующими салфетками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Накануне 8 марта в Москве и Санкт-Петербурге заработало "женское такси" с патчами для глаз и матирующими салфетками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Ситимобил".

"В машинах наших партнеров уже появились ролики для чистки одежды, губки для обуви, матирующие салфетки, гигиенические помады, патчи для глаз. Все, конечно же, в индивидуальных упаковках", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сервис провел опрос среди девушек о том, какими они хотят видеть идеальное "женское" такси. В пресс-службе сообщили, что для 79% опрошенных на первом месте чистота машины снаружи и внутри салона и комфорт, 30% девушек хотят иметь в авто специальную аптечку с лекарствами и средствами гигиены.

Ранее российских женщин спросили об их главных жизненных приоритетах. 45% респонденток отметили, что самым важным они считают для себя семью и детей. Далее идут такие ответы, как "досуг, хобби", "спорт, здоровье", "личностный рост, обучение". Кроме того, 70% опрошенных несут ответственность за ведение домашнего хозяйства, занимаясь приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.