Москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты предупредили горожан об увеличении автомобилей на дорогах в преддверии праздничных выходных. 7 марта лучше отказаться от поездок на личном авто, либо перенести их на поздний вечер, отметили в ЦОДД.

По словам сотрудников центра, скопление транспорта будет наблюдаться рядом с Киевским и Рижским рынками. Кроме того, во второй половине дня прогнозируются затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Это связано с большим количеством горожан, которые собираются провести выходные за городом.

В ЦОДД добавили, что заторы могут быть рядом с большими ТЦ, цветочными рынками и "другими местами притяжения".

Помимо этого, из-за короткого рабочего дня будет смещен вечерний час пик. По этой причине москвичам советуют выбирать городской транспорт и совершать поездки до конца рабочего дня.

"Выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик – после 20:00", – заключили в пресс-службе центра.

Перед праздниками представители Московского паркинга напомнили горожанам о необходимости соблюдать правила парковки, передает Агентство "Москва". К внимательности призвали и посетителей концертов, мастер-классов, фестивалей и других событий, посвященных Международному женскому дню.

"Просим водителей быть предельно осторожными во время движения и стоянки, оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения ДТП", – сказано в сообщении.

Ранее Центр организации дорожного движения рекомендовал водителям заранее поздравлять женщин с 8 Марта из-за предпраздничного часа пик. Как утверждают специалисты, это поможет избежать затруднений на дорогах перед Международным женским днем.

Парковка 8 и 9 марта станет бесплатной. Оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

