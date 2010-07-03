Москвичей предупредили об осложнении дорожной ситуации накануне 8 Марта

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Центр организации дорожного движения прогнозирует осложнение ситуации на столичных дорогах из-за 8 Марта.

Водителям советуют планировать поездки после 20:00. Для поездок по городу ЦОДД рекомендует пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня.

В преддверии праздника и длинных выходных в Москве традиционно становится больше машин. Последние дни наблюдается скопление транспорта у крупных цветочных рынков, в частности у Киевского и Рижского.

"Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине: люди ездят, дарят подарки. В связи с этим сегодня ожидается осложнение дорожной ситуации", – говорится в сообщении.

Из-за сокращенного рабочего дня сместится вечерний час пик. Во второй половине дня ожидаются затруднения на вылетных магистралях по направлению в область в связи с поездками в праздничные дни за город. Заторы возможны рядом с большими торгово-развлекательными центрами, цветочными рынками и другими местами притяжения.

В мартовские праздники парковка в Москве станет бесплатной. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.