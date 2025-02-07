ЦОДД призвал москвичей пользоваться общественным транспортом в час пик

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей воспользоваться городским транспортом во время вечернего часа пик. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В пятницу, 7 февраля, он начнется раньше – примерно в 16:00, предупредили в ведомстве, рекомендовав начинать поездки на автомобиле до него или отложить их на более позднее время.

Как указали в ЦОДД, на движение могут повлиять короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге или мелкие ДТП.

В настоящий момент интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, в районе Лужнецкой эстакады в оба направления и на внутренней стороне МКАД рядом с улицей Свободы.

Во второй половине дня локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, МКАД в районе Ленинградского шоссе в оба направления и на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

Между тем департамент транспорта провел масштабный рейд по безбилетникам у станции метро "Ховрино". За несколько часов контролеры проверили более 2,5 тысячи билетов у пассажиров почти полусотни автобусов. В итоге выявили 211 безбилетников – это приблизительно каждый 10-й пассажир.

