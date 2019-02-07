Самолет Nordwind готовится к вылету во Вьетнам после длительной задержки

Пассажиры рейса № 2735 авиакомпании Nordwind готовятся к вылету во Вьетнам после многочасовой задержки в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает телеканал Москва 24.
Вылета в Камрань ожидали 439 человек. В пресс-службе авиакомпании заверили, что всем пассажирам предоставили размещение в гостиницах, напитки и горячее питание.
Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет должен был состояться в 9:00. Изначально же он планировался в 16:30 6 февраля. Рейс перенесли, затем начались задержки. Несколько человек сдали билеты, отказавшись от отпуска. Среди пассажиров есть и те, кто приехал из регионов: некоторые находились в аэропорту больше суток.
Ранее в Шереметьеве предупредили о возможных задержках в обработке багажа трансферных пассажиров с 4 февраля по 4 марта. Это связано с приостановкой работы системы перемещения багажа между южным и северным терминалами. Южный терминал обслуживает международные рейсы, северный – внутренние рейсы комплексов аэропорта. В связи с этим может увеличиться время, необходимое для обработки багажа пассажиров, следующих трансфером между южным и северным терминалами.
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