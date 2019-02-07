Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:04

Самолет Nordwind готовится к вылету во Вьетнам после длительной задержки

транспорт

09:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Пассажиры рейса № 2735 авиакомпании Nordwind готовятся к вылету во Вьетнам после многочасовой задержки в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает телеканал Москва 24.

Вылета в Камрань ожидали 439 человек. В пресс-службе авиакомпании заверили, что всем пассажирам предоставили размещение в гостиницах, напитки и горячее питание.

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет должен был состояться в 9:00. Изначально же он планировался в 16:30 6 февраля. Рейс перенесли, затем начались задержки. Несколько человек сдали билеты, отказавшись от отпуска. Среди пассажиров есть и те, кто приехал из регионов: некоторые находились в аэропорту больше суток.

Ранее в Шереметьеве предупредили о возможных задержках в обработке багажа трансферных пассажиров с 4 февраля по 4 марта. Это связано с приостановкой работы системы перемещения багажа между южным и северным терминалами. Южный терминал обслуживает международные рейсы, северный – внутренние рейсы комплексов аэропорта. В связи с этим может увеличиться время, необходимое для обработки багажа пассажиров, следующих трансфером между южным и северным терминалами.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика