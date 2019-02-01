Шереметьево предупредил о задержках при обработке багажа трансферных пассажиров

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Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках в обработке багажа трансферных пассажиров с 4 февраля по 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"В рамках работ по модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта в период с 4 февраля по 4 марта 2019 года в плановом режиме будет приостановлена работа автоматической системы перемещения багажа между терминалами южного (обслуживает международные рейсы) и северного (обслуживает внутренние рейсы) комплексов аэропорта", – сказано в сообщении.

Также время, необходимое для обработки багажа пассажиров, которые следуют трансфером между южным и северным терминальными комплексами, может немного увеличиться. Отмечается, что будет использоваться альтернативный наземный способ транспортной доставки трансферного багажа. Для этого выделяется нужное количество спецтехники и персонала.