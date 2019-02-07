Туристы более суток ждут вылета во Вьетнам из Шереметьева

Почти 200 человек ждут вылета больше 16 часов. Они должны были лететь из Шереметьева на отдых во Вьетнам вчера, но до сих пор сидят на чемоданах в аэропорту, передает телеканал Москва 24.
Рейс осуществляет компания Nordwind. С 8:00 его в очередной раз перенесли на 9:00. Изначально же вылет планировался в 16:30 6 февраля. Рейс перенесли, затем начались задержки. Все это время рейса не было на онлайн-табло.
Часть пассажиров не унывает, но другие устроили бунт. Одна пара настолько устала от ожидания, что сдала билеты, отказавшись от отпуска. Среди пассажиров есть и те, кто приехал из регионов: некоторые находятся в аэропорту больше суток.
82-летняя пассажирка рассказала, что приехала из Курска в Шереметьево в 6:00. "Мне 82 года, копила деньги, хотела отдохнуть во Вьетнаме", – пояснила она.
Один из пассажиров отметил, что сотни человек находятся у терминала: сидят, лежат на полу, "пытаются выжить". Другой пассажир уточнил, что у него маленький ребенок возрастом до двух лет, который спит на лавке.
Гостиниц никому не предоставили. Единственное, что пассажиры получили, – это два талона: один на воду на 100 рублей и 400 рублей на бутерброд.
Представитель аэропорта заявил, что экипаж готов вылететь, но есть проблемы с самолетом. "Самолет готов, и все готово, экипаж готов. Единственное – техника... Не могут сказать мне лично и сотрудникам, когда они починят данный самолет", – подчеркнул он.
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