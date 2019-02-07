Туристы более суток ждут вылета во Вьетнам из Шереметьева

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Почти 200 человек ждут вылета больше 16 часов. Они должны были лететь из Шереметьева на отдых во Вьетнам вчера, но до сих пор сидят на чемоданах в аэропорту, передает телеканал Москва 24.

Рейс осуществляет компания Nordwind. С 8:00 его в очередной раз перенесли на 9:00. Изначально же вылет планировался в 16:30 6 февраля. Рейс перенесли, затем начались задержки. Все это время рейса не было на онлайн-табло.

Часть пассажиров не унывает, но другие устроили бунт. Одна пара настолько устала от ожидания, что сдала билеты, отказавшись от отпуска. Среди пассажиров есть и те, кто приехал из регионов: некоторые находятся в аэропорту больше суток.

82-летняя пассажирка рассказала, что приехала из Курска в Шереметьево в 6:00. "Мне 82 года, копила деньги, хотела отдохнуть во Вьетнаме", – пояснила она.

Один из пассажиров отметил, что сотни человек находятся у терминала: сидят, лежат на полу, "пытаются выжить". Другой пассажир уточнил, что у него маленький ребенок возрастом до двух лет, который спит на лавке.

Гостиниц никому не предоставили. Единственное, что пассажиры получили, – это два талона: один на воду на 100 рублей и 400 рублей на бутерброд.

Представитель аэропорта заявил, что экипаж готов вылететь, но есть проблемы с самолетом. "Самолет готов, и все готово, экипаж готов. Единственное – техника... Не могут сказать мне лично и сотрудникам, когда они починят данный самолет", – подчеркнул он.