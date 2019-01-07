Ограничение движения введут в двух переулках Москвы

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Ограничение движение транспорта начнет действовать в Старопанском переулке в центре Москвы с 9 января 2019 года, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение введут в связи с инженерными работами по 1 февраля 2019 года, а также с 6 февраля по 21 марта.

Аналогичные ограничения коснуться Большого Черкасского переулка в период с 2 по 5 и с 10 по 13 февраля, а также с 22 по 24 марта. Движение будет ограничиваться в виде поэтапного занятия одной полосы.

Ранее сообщалось, что несколько улиц будут ограничены для движения транспорта с 9 января по 30 июля 2019 года в столичном районе Куркино.