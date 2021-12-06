В метро Москвы прокомментировали инцидент с машинистом на станции "Мякинино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Машинист поезда, который потерял сознание на станции метро "Мякинино", прошел медосмотр перед выходом на смену и не жаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.
Там отметили, что мужчине стало плохо, когда поезд остановился у платформы. В этот момент его быстро подменил машинист-инструктор, который продолжил работу на линии.
"Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что машинист был допущен к управлению составом лишь после соответствующего решения медиков, которые удостоверились в соответствии всех показателей норме. Такую проверку перед сменой в обязательном порядке проходят все машинисты. Помимо этого, они ежегодно подвергаются проверке специальной медкомиссией и постоянно наблюдаются у терапевта.
"В Мосметро работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда", – уточнили в метрополитене.
В настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие состав на платформе. Из-за инцидента было задержано движение поездов. В настоящее время с мужчиной все в порядке, ему оказали медицинскую помощь.
Машинист, которому стало плохо в столичном метро, перед началом смены прошел медосмотр
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: