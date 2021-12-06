Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:47

В метро Москвы прокомментировали инцидент с машинистом на станции "Мякинино"

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Машинист поезда, который потерял сознание на станции метро "Мякинино", прошел медосмотр перед выходом на смену и не жаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Там отметили, что мужчине стало плохо, когда поезд остановился у платформы. В этот момент его быстро подменил машинист-инструктор, который продолжил работу на линии.

"Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что машинист был допущен к управлению составом лишь после соответствующего решения медиков, которые удостоверились в соответствии всех показателей норме. Такую проверку перед сменой в обязательном порядке проходят все машинисты. Помимо этого, они ежегодно подвергаются проверке специальной медкомиссией и постоянно наблюдаются у терапевта.

"В Мосметро работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда", – уточнили в метрополитене.

В настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие состав на платформе. Из-за инцидента было задержано движение поездов. В настоящее время с мужчиной все в порядке, ему оказали медицинскую помощь.

Машинист, которому стало плохо в столичном метро, перед началом смены прошел медосмотр

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать