В метро Москвы прокомментировали инцидент с машинистом на станции "Мякинино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Машинист поезда, который потерял сознание на станции метро "Мякинино", прошел медосмотр перед выходом на смену и не жаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Там отметили, что мужчине стало плохо, когда поезд остановился у платформы. В этот момент его быстро подменил машинист-инструктор, который продолжил работу на линии.

"Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что машинист был допущен к управлению составом лишь после соответствующего решения медиков, которые удостоверились в соответствии всех показателей норме. Такую проверку перед сменой в обязательном порядке проходят все машинисты. Помимо этого, они ежегодно подвергаются проверке специальной медкомиссией и постоянно наблюдаются у терапевта.

"В Мосметро работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда", – уточнили в метрополитене.

В настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие состав на платформе. Из-за инцидента было задержано движение поездов. В настоящее время с мужчиной все в порядке, ему оказали медицинскую помощь.