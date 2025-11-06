Интервалы движения поездов на МЦД-2 увеличатся 7–9 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-2 после 20:00 с 7 по 9 ноября, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В выходные, 8 и 9 ноября, на Рижском направлении на участке от станции Нахабино до Курской интервалы могут увеличиться до 2 часов. От Красного Балтийца до Павшина составы в обе стороны будут курсировать по пути на Подольск.

Также на Красном Балтийце, Стрешневе, Тушинской и Трикотажной при следовании в область изменится платформа отправления. Часть электричек с Нахабина проследует от и до Тушинской, а некоторые поезда дальнего пригорода – от и до Нахабина.

После 20:00 с 7 по 9 ноября на Курском направлении интервалы движения могут увеличиться до 1 часа. Часть составов проследует от и до Курской. Кроме того, изменятся пути отправления экспресс-поездов.

Корректировки в расписании ведомство объяснило продолжением работ по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капремонтом на участке Павшино – Красный Балтиец. Эти мероприятия невозможно провести без влияния на привычный график следования электричек.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

При этом 8 ноября из Москвы в Одинцово запустят первые пригородные автобусные маршруты. Они будут ходить от станции метро "Крылатское" – маршрут № 1101 проследует до Барвихи, маршрут № 1290 – до Московской городской больницы № 62 в Истре. Всего на линию выйдут 7 современных машин.