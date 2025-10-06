Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей Москвы призвали пересесть на метро из-за дождя. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

В городе местами идет дождь. В настоящее время дорожная ситуация оценивается в 3 балла.

Интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе улицы Нижней Масловки, внешней стороне ТТК в районе Тульской эстакады и внутренней стороне МКАД в районе Осташковской улицы. На движение транспорта могут повлиять ремонтные работы, ДТП и снижение скорости из-за непогоды.

Кроме того, вечером ожидаются локальные затруднения на Садовом кольце в районе Таганской площади, внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады и на внутренней – в районе Трофимовской эстакады.

Водителям напомнили соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в связи с туманом объявлен в Москве с 21:00 6 октября до 09:00 7 октября. В некоторых местах прогнозируется ухудшение видимости до 200–780 метров. Аналогичное предупреждение распространяется на Московскую область.

Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и туманы в мегаполисе на текущей неделе. В столичном регионе установится однородная воздушная масса, из-за чего и будет преобладать пасмурная погода. В отдельные дни можно ожидать небольшие дожди.