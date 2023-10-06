График движения поездов изменится на Ленинградском направлении в выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения внесут в график движения поездов на Ленинградском направлении 7 и 8 октября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что речь идет об участке от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала. Изменения вносятся на фоне проведения работ по обновлению пути на перегоне между станциями Вышний Волочек и Елизаровка. Также в эти дни будет отремонтирован стрелочный перевод на станции Подсолнечная.

"Часть экспрессов будет отменена. Интервалы движения пригородных поездов от/до Ленинградского вокзала увеличены: днем во внепиковые часы – до одного часа, в часы пик – до 20 минут", – говорится в публикации.

Актуальное расписание всегда можно посмотреть по ссылке.

Ранее стало известно об изменении расписания движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) с 8 на 9 и с 9 на 10 октября.

Так, с 22:00 до 05:10 диаметральные поезда от Нахабина до Подольска отменят, интервалы движения на всем МЦД-2 увеличатся до 40 минут. Кроме того, скорректируют время отправления последних поездов, часть составов на Курском направлении будет следовать до станции Царицыно.



Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменят в выходные