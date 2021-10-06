Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ряд поездов задерживается на Белорусском направлении МЖД и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана пассажиром на станции Одинцово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В 19:50 из-за срыва стоп-крана пассажиром на станции Одинцово Белорусского направления МЖД совершил вынужденную остановку электропоезд № 6462 сообщением Бородино – Дмитров. Из-за этого в настоящее время в пути задерживается ряд электричек Белорусского направления и МЦД-1 в сторону Москвы до 30 минут, в сторону области – до 12 минут", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остановленный поезд продолжил движение по маршруту в 20:23. Специалисты делают все необходимое для восстановления графика движения электричек.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 13 октября изменено расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД.

Речь идет об изменении времени отправления и прибытия у нескольких электричек, некоторые из них следуют по укороченным маршрутам, а несколько рейсов выведены из расписания.