Выставка "Транспорт будущего" пройдет в "Технограде" 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Выставка "Транспорт будущего" пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 9 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости увидят экспозицию арт-объектов и разработки студентов Московского политехнического университета. Помимо этого, пройдут встречи с экспертами и мастер-классы по конструированию и моделированию для юных посетителей.

Также желающим расскажут о будущем электро- и беспилотного транспорта России и представят передовые технологии в сфере автомобилестроения, уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его мнению, подобная выставка вдохновит молодых людей на занятия научно-техническими исследованиями и творчеством, а некоторым, может быть, поможет выбрать профессию.

Так, на улице перед корпусом "Пром. Техноград" представят спорткар Marussia GT и спортпрототип Fenix, электрифицированный студентами столичного Политеха квадроцикл Stels Guepard, а также электромотоциклы Mig R и Mig R2, которые созданы для участия в скоростных заездах на льду "Байкальская миля".

Добавляется, что серия лекций экспертов Московского политехнического университета состоится в конференц-зале корпуса "Арт. Техноград". В частности, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде расскажет о современных подходах к подготовке инженеров, реализующих масштабные проекты для российской автомобильной промышленности.

Ведущий инженер центра реверс-инжиниринга Семен Земцев, в свою очередь, поведает о создании беспилотных машин, искусственного интеллекта, электроавтомобилей. Специалист инфраструктурного центра "Национальная технологическая инициатива "Автонет" развеет мифы о разумных машинах и ответит на вопросы об искусственном интеллекте.

В сообщении уточнили, что в холле корпуса создадут экспозицию арт-объектов дизайнера Алины Мелоян. В работе она отражает современную транспортную промышленность, значение человека в роле двигателя мирового прогресса.

Кроме этого, на первом этаже юные гости смогут сделать брелок на фотополимерном 3D-принтере, собрать кинетический автомобиль, узнать об экологии и другое. На все мероприятия вход свободный по предварительной регистрации с 12:00 до 17:00, заключили на портале.

Ранее сообщалось, что новый бесплатный онлайн-курс "Профессиональные коммуникации" состоится в "Технограде" в рамках проекта "Мама онлайн". Курс состоит из четырех вебинаров, для участия необходима регистрация.

До этого отмечалось, что "Техноград" проведет онлайн-курс "Основы построения карьеры". Посетителям лекций расскажут, какими навыками должны обладать современные работники.

Центр развития карьеры "Техноград" на ВДНХ подготовил новые обучающие курсы