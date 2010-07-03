BlaBlaCar не поддержал идею Минфина о налоге с водителей

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В компании BlaBlaCar раскритиковали предложение Минфина взимать подоходный налог с водителей, которые подвозят пассажиров через сервисы совместных поездок.

Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе компании, позиция Минфина "основана на существующих ныне законодательных нормах", однако те не учитывают, что "карпулинг – это абсолютно новое явление на рынке автомобильных перевозок". В BlaBlaCar заявили, что налоги должны платить водители, которые совершают коммерческие перевозки, а не эпизодические поездки, частично компенсируя стоимость топлива за счет попутчиков. "Это практика ведущих развитых стран, в том числе Франции, Германии, которая позволяет повысить мобильность населения", – напомнили в пресс-службе BlaBlaCar.

Как заверили представители сервиса, карпулинг не является конкурентом традиционному общественному транспорту, а лишь дополняет его. Благодаря BlaBlaCar люди могут отправиться на машине туда, где не проходят автобусные маршруты, пояснили в компании.

Ранее СМИ сообщили, министерство финансов выступило с предложением взимать подоходный налог в размере 13% с водителей BlaBlaCar. Авторы инициативы планируют отслеживать прибыль водителей через приложение. Если оплата будет проводиться через BlaBlaCar, автомобилистам не придется переживать об уплате НДФЛ, пояснили в ведомстве. Однако, по словам экспертов, Минтранс не считает оплату бензина прибылью физических лиц и в таком случае эти средства не должны облагаться налогом.