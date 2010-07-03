В Союзе пассажиров России рассказали, кого надо блокировать за нелегальные перевозки

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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с Москвой 24 оценил инициативу общероссийского объединения пассажиров (ООП) создать черный список ресурсов, где можно купить билеты у перевозчиков-нелегалов. По его словам, в первую очередь нужно решать вопрос с самими организаторами перевозок.

Янков пояснил, что сервисы вроде BlaBlaCar хотя и ведут работу с нарушителями, но последним все равно иногда удается "прикинуться людьми приличными". И с этим бороться, по мнению эксперта, достаточно сложно.

"Сервис имеет мало возможностей дистанционно проверить, кто к нему подключился. Он не обладает доступом к базе данных ГИБДД, чтобы пробить водителя и номера. Бороться надо не только с сервисами, а с самими перевозчиками", – рассказал эксперт.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Нужно, чтобы сервис мог удостовериться в том, что это не частный водитель, который приедет и найдет попутчиков, а именно нелегальный автобусный перевозчик.

Он также добавил, что если вместо легковой машины приезжает автобус, то "это конкретный факт, который нужно устанавливать и за этот факт наказывать".

Ранее газета "Известия" написала, что Общероссийское объединение пассажиров предлагает создать правовой механизм для блокировки сайта поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками. Отмечалось, что всего под угрозой окажутся почти 230 ресурсов, в том числе "Яндекс.Автобусы", страницы на "Туту.ру", OneTwoTrip и другие.

Председатель ООП Илья Зотов опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ни один из информационных ресурсов, которые сейчас предлагают перевозку пассажиров, блокировать не предлагалось. По словам Зотова, в отношении выполняющих законодательство сервисов блокировка в принципе не допустима. Вместе с тем руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" Дмитрий Яковлев заявил, что у его компании нет возможности проверять легальность перевозчиков.

Руководитель сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер заявила, что компания работает в полном соответствии с российским законодательством и поддерживает инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок. Она добавила, что информация о возможной блокировке сервиса в России является надуманной.

Вместе с тем заместитель директора по развитию бизнеса сервиса "Туту.ру" Игорь Сивец подчеркнул, что в случае блокировки крупных участников рынка исчезнут большие каналы продаж, а это ударит по перевозчикам и пассажирам.

Сивец добавил, что ресурсы крупных игроков рынка стоит использовать для развития легального сектора и поддержки легальных перевозчиков. При этом решения должны прорабатываться со всех сторон и учитывать мнения всех легальных участников процесса.