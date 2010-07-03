BlaBlaCar поддержит инициативы по безопасности пассажирских перевозок

Фото: ТАСС/Imago

Руководитель сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер заявила, что компания работает в полном соответствии с российским законодательством и поддерживает инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок. Ее слова приводит Агентство "Москва".

Рейдер добавила, что информация о возможной блокировке сервиса в России является надуманной.

Вместе с тем заместитель директора по развитию бизнеса сервиса "Туту.ру" Игорь Сивец подчеркнул, что в случае блокировки крупных участников рынка исчезнут большие каналы продаж и это ударит по перевозчикам и пассажирам.

Сивец добавил, что ресурсы крупных игроков рынка стоит использовать для развития легального сектора и поддержки легальных перевозчиков. При этом решения должны прорабатываться со всех сторон и учитывать мнения всех легальных участников процесса.

Ранее газета "Известия" написала, что Общероссийское объединение пассажиров предлагает создать правовой механизм для блокировки сайта поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками. Отмечалось, что всего под угрозой окажутся почти 230 ресурсов – в том числе "Яндекс.Автобусы", страницы на "Туту.ру", OneTwoTrip и другие.

Председатель ООП Илья Зотов опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ни один из информационных ресурсов, которые сейчас предлагают перевозку пассажиров, блокировать не предлагалось. По словам Зотова, в отношении выполняющих законодательство сервисов блокировка в принципе не допустима. Вместе с тем руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" Дмитрий Яковлев заявил, что у его компании нет возможности проверять легальность перевозчиков.