BlaBlaCar поддержит инициативы по безопасности пассажирских перевозок

13:09
13:09
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Imago
Руководитель сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер заявила, что компания работает в полном соответствии с российским законодательством и поддерживает инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок. Ее слова приводит Агентство "Москва".
Рейдер добавила, что информация о возможной блокировке сервиса в России является надуманной.
Вместе с тем заместитель директора по развитию бизнеса сервиса "Туту.ру" Игорь Сивец подчеркнул, что в случае блокировки крупных участников рынка исчезнут большие каналы продаж и это ударит по перевозчикам и пассажирам.
Сивец добавил, что ресурсы крупных игроков рынка стоит использовать для развития легального сектора и поддержки легальных перевозчиков. При этом решения должны прорабатываться со всех сторон и учитывать мнения всех легальных участников процесса.
Ранее газета "Известия" написала, что Общероссийское объединение пассажиров предлагает создать правовой механизм для блокировки сайта поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками. Отмечалось, что всего под угрозой окажутся почти 230 ресурсов – в том числе "Яндекс.Автобусы", страницы на "Туту.ру", OneTwoTrip и другие.
Председатель ООП Илья Зотов опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ни один из информационных ресурсов, которые сейчас предлагают перевозку пассажиров, блокировать не предлагалось. По словам Зотова, в отношении выполняющих законодательство сервисов блокировка в принципе не допустима. Вместе с тем руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" Дмитрий Яковлев заявил, что у его компании нет возможности проверять легальность перевозчиков.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: