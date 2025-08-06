Движение восстановлено в центре Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Движение восстановлено на Тверской улице в районе дома 9 и на Новом Арбате перед съездом на улицу Знаменка, сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

Ранее ведомство указывало, что водители не могли проехать в центр города по этим улицам. Им рекомендовали быть внимательными и планировать маршрут заранее, а также пользоваться Бульварным и Садовым кольцом.

Ранее автомобилистов предупредили, что с 22:00 7 августа до 10:00 11 августа боковой проезд Садового кольца рядом с домом 1 у Кудринской площади будет закрыт для движения автомобилей в связи с празднованием Дня физкультурника.

В связи с изменением схемы движения автомобилистов призвали заранее планировать маршрут.

