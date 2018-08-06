Метро по соседству. Все станции БКЛ построят в ближайшие 5 лет

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Все станции Большой кольцевой линии планируют построить в ближайшие четыре–пять лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После открытия БКЛ подземный общественный транспорт станет доступным для жителей четырех столичных районов, где пока нет метро, подчеркнул глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в районе Нижегородский появится станция БКЛ "Нижегородская", а в Очаково-Матвеевском построят станцию "Аминьевское шоссе".

Кроме того, жители Можайского района смогут пользоваться станцией БКЛ "Давыдково", добавил Бочкарев. Наконец, в районе Хорошево-Мневники пассажиров примут сразу три станции: "Терехово", "Нижние Мневники" и "Улица Народного Ополчения".

Бочкарев напомнил, что 26 февраля Сергей Собянин открыл первый участок БКЛ – между станциями "Петровский парк" и "Деловой центр". "Мэр отметил, что в течение ближайших четырех-пяти лет мы должны построить всю Большую кольцевую линию", – подчеркнул глава ведомства.

БКЛ должна стать самой протяженной кольцевой линией в мире. Ее длина составит 69 километров. На ветке расположится 31 станция с пересадками на другие линии столичной подземки, а также на МЦК. Кроме того, две станции БКЛ получат выходы к железнодорожным вокзалам – Савеловскому и Рижскому. На базе станций БКЛ планируют построить в общей сложности 22 ТПУ.

За первые пять месяцев с момента запуска первого участка БКЛ им воспользовались более 7,5 миллиона человек.