На Крымском мосту установили новый рекорд суточного трафика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавк
Новый рекорд автомобильного трафика установили на мосту через Керченский пролив 5 августа. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
По данным инфоцентра, за сутки по мосту в обе стороны проехали свыше 32 тысяч машин, причем более 19 тысяч из них направлялись в Крым.
Ранее рекорд был установлен 15 июля – 31,5 тысячи автомобилей.
Как уточнили в инфоцентре, с начала августа в среднем за сутки по Крымскому мосту проезжает более 28 тысяч машин, что примерно на 15% выше июльских показателей.
Отмечается также, что по мосту с момента его открытия для автотранспорта проехали уже более 1,584 миллиона машин.
Мост через Керченский пролив известен как самый протяженный в России. Его длина равна 19 километрам.
15 мая Владимир Путин официально открыл автомобильную часть моста. Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. В конце июля на Крымском мосту приступили к работам по укладке рельсов.
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