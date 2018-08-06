На Крымском мосту установили новый рекорд суточного трафика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавк

Новый рекорд автомобильного трафика установили на мосту через Керченский пролив 5 августа. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

По данным инфоцентра, за сутки по мосту в обе стороны проехали свыше 32 тысяч машин, причем более 19 тысяч из них направлялись в Крым.

Ранее рекорд был установлен 15 июля – 31,5 тысячи автомобилей.

Как уточнили в инфоцентре, с начала августа в среднем за сутки по Крымскому мосту проезжает более 28 тысяч машин, что примерно на 15% выше июльских показателей.

Отмечается также, что по мосту с момента его открытия для автотранспорта проехали уже более 1,584 миллиона машин.

Мост через Керченский пролив известен как самый протяженный в России. Его длина равна 19 километрам.

15 мая Владимир Путин официально открыл автомобильную часть моста. Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. В конце июля на Крымском мосту приступили к работам по укладке рельсов.