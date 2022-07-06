Оплата парковки через приложение "Парковки России" восстановлена

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Оплата парковки в мобильном приложении "Парковки России" и личном кабинете на официальном сайте восстановлена. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

"В настоящий момент автомобилисты снова могут оплачивать парковку через приложение и другие сервисы", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Владельцам автомобилей принесли извинения за доставленные неудобства.

Вечером 6 июля департамент транспорта Москвы предупредил о перебоях с оплатой парковки через приложение и сайт. Для произведения оплаты и пополнения парковочного счета автомобилистов попросили временно пользоваться СМС-сервисом и паркоматами.

