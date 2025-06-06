Движение перекроют в центре Москвы 8 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько улиц в центре столицы будут перекрыты 8 июня из-за проведения нескольких мероприятий, включая фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Из-за спортивного мероприятия в период с 00:01 8 июня до 05:00 9 июня нельзя будет проехать по внутренним сторонам 8 бульваров города. Для автомобилей закроют участок Гоголевского бульвара от лицы Волхонки до улицы Знаменки, Никитский бульвар от дома № 12 по Новинскому бульвару и до Большой Никитской улицы, а также Тверской бульвар от Большой Никитской улицы до Тверской улицы.

Нельзя будет проехать по Страстному бульвару от Нарышкинского проезда до улицы Петровки, по Петровскому бульвару от улицы Петровки до Крапивенского переулка, а также по Рождественскому бульвару от улицы Рождественки до улицы Большой Лубянки. Аналогичные ограничения вводятся на Сретенском бульваре от улицы Большой Лубянки до Фролова переулка и на Чистопрудном бульваре от Мясницкой улицы до дома № 12, корпуса № 2 по Чистопрудному бульвару.



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"Также 7 июня с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка", – добавили в департаменте и призвали горожан строить свои маршруты заранее.

Вместе с тем 8-го числа будет закрыто движение на ряде улиц в центре столицы. Это связано с проведением спортивного мероприятия "Красочный забег".

Автомобилистам запретят проезд по Олимпийскому проспекту на участке от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова с 03:00 до 14:00. С 04:00 до 14:00 такие же ограничения будут действовать на Цветном бульваре от Садовой-Самотечной до Трубной площади при движении в сторону центра.

С 06:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Цветному бульвару от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы при движении в сторону области. Проезд будет закрыт и по Олимпийскому проспекту от улицы Дурова до Трифоновской улицы, а также по улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади и по Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы. Эти ограничения будут действовать с 07:00 до 13:00.



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При этом на некоторых участках ограничений 7 июня с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с 12 по 14 июня парковка на столичных улицах будет бесплатной. В результате оставить автомобиль без оплаты можно будет на всех стоянках, включая зоны с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

