"Делимобиль" не намерен закрывать премиум-каршеринг

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Информация о приостановке сервиса аренды премиальных автомобилей Anytime Prime "Делимобиля" не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

"На данный момент "Делимобиль" не планирует закрывать Anytime Prime, а только развивать это направление", – отметили в пресс-службе компании.

Ранее появилась информация о том, что "Делимобиль" собирается приостановить деятельность премиум-каршеринга.

Уточнялось, что данный сервис пользовался популярностью у топ-менеджеров, однако многие из них после начала спецоперации России по защите ЛНР и ДНР покинули столицу.

