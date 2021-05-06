Москвичам рассказали, что делать в случае потери "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Потерявшие "Тройку" москвичи могут перенести остаток средств на новую карту через приложение "Метро Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Для этого специалисты рекомендуют заранее зарегистрировать карту в личном кабинете сразу после ее покупки.

"А еще с личным кабинетом вы сможете пополнять баланс карты, переносить средства с одной "Тройки" на другую, покупать любые билеты‎, подключить автоплатеж", – говорится в сообщении.

Ранее транспортные карты "Тройка" с оформлением в честь 50-летия цирка на проспекте Вернадского поступили в продажу в кассах метро. Тираж этой партии составил 10 тысяч экземпляров.