Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заторы на дорогах столицы оцениваются в 8 баллов. Центр организации дорожного движения рекомендует москвичам пересесть на общественный транспорт, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Основные затруднения в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Северном и Юго-Восточном административных округах Москвы будет временно ограничено движение в связи с работами по возведению объектов метрополитена и устройством инженерных сетей.

Так, с 20 марта по 29 апреля будет перекрыт проезд по одной или двум полосам в районе станции метро "Верхние Лихоборы".

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