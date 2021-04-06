В Москве не планируют повышать тарифы на прокат велосипедов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В новом сезоне стоимость велопроката в Москве не изменится, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Тарифы на прокат велосипедов действуют с прошлого года. В этом году повышать цены на велопрокат не будем", – сказал он.
Таким образом, стоимость аренды велосипеда без ограничения числа поездок продолжительностью до 30 минут составит 155 рублей. Чтобы арендовать велосипед на тех же условиях на месяц, придется заплатить 615 рублей, на сезон – 1 235 рублей, на сезон с поездками до 45 минут – 1 545 рублей.
6 апреля в столице стартовал сезон велопроката. По данным властей, в прошлом году в столице совершили 5,7 миллиона поездок на прокатных велосипедах. В новом сезоне в сервисе появится еще тысяча новых велосипедов, половина из которых – электрические.
Накануне в столице открылся сезон проката самокатов. Жителям будет доступно не меньше 10 тысяч самокатов. По словам Ликсутова, сегодня в столичном кикшеринге насчитывается семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В прошлом году москвичи совершили больше двух миллионов поездок.
В Москве открылся прокат электросамокатов и велосипедов
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