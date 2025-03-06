Таблички о проведении ремонтных работ на эскалаторах метро начали появляться в Москве

Фото: mosmetro.ru

Таблички о планах проведения ремонтных работ на эскалаторах начали устанавливать в Московском метрополитене, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, первый знак появился на станции метро "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Они универсальные – круглые желтые таблички будут использовать на разных станциях, уточнили в департаменте.

Заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что только за прошлый год в столице отремонтировали свыше 130 эскалаторов, а на более чем 40 провели капремонт с полной переборкой и заменой некоторых деталей.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам", – указал Ликсутов.

Ранее москвичей предупредили об аналогичных работах на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Ремонт пройдет в вестибюле рядом с выходами № 2–4. Эскалатор будет закрыт с 10 марта по 24 апреля.

