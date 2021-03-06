Больше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичных аэропортах задержали и отменили больше 20 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, во Внуково задержали восемь рейсов и один отменили. В Домодедово задержали пять рейсов, три отменили. В Шереметьево задержали шесть рейсов.

Ранее москвичей предупредили о сильном снеге с ночи субботы до вечера воскресенья. В столице ожидается снег, местами сильный, метель. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, снежные заносы.

Начиная с 8 марта температура воздуха в столице начнет стремительно падать. Так, в Международный женский день в городе будет около -6 градусов, а уже во вторник – около -12 градусов. Аналогичная погода сохранится и в среду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

