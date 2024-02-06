Аэропорт Саранска возобновил прием и выпуск самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Саранска возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.



Штатная деятельность началась в 09:20 по московскому времени, уточнил пресс-секретарь ведомства.

"Произошедшее вчера выкатывание классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием занимается комиссия Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ", – отметил Кореняко.

Он добавил, что выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы Superjet был отбуксирован на стоянку в 09:15 по Москве.

Ситуация произошла накануне в 20:34 по московскому времени. Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился в аэропорту Саранска с полосы примерно на 10 метров.

На борту присутствовали 87 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших не выявили, а самолет повреждений не получил.

Инцидент не повлияет на проведение первенства РФ среди юниоров по фигурному катанию, подчеркнула исполняющая обязанности министра спорта Мордовии Ольга Игошева. Пассажиры самолета, включая заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, были доставлены до гостиницы, поделилась она.

Уже утром 6 февраля стало известно, что рейс Саранск – Москва вылетел в российскую столицу из аэропорта Пензы.



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