В старых московских электричках поменяют интерьеры и климатические установки

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В старых вагонах электричек планируют улучшить интерьер и обновить климатическую установку. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.



Александр Лошманов, коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг". Тот подвижной состав, который уже в наличии, – 10- и 20-летней давности – по большому счету было бы неплохо в целях некоего выравнивания комфорта проезда обновить.



По его словам, у компании есть решения и документация, чтобы проводить обновление составов в максимально сжатые сроки.

"За 25 лет работы, по сути, было выпущено более 7 тысяч вагонов, и как раз многие из них еще могут служить не один год, но можно путем реновации сделать их комфортнее для пассажиров. Мы видим, что таким образом проходит реновация в метрополитене, поэтому и мы можем так же поступать с электропоездами", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.





ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ЛОШМАНОВЫМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.