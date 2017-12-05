В старых московских электричках поменяют интерьеры и климатические установки

5 декабря, 00:03
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В старых вагонах электричек планируют улучшить интерьер и обновить климатическую установку. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
По его словам, у компании есть решения и документация, чтобы проводить обновление составов в максимально сжатые сроки.
"За 25 лет работы, по сути, было выпущено более 7 тысяч вагонов, и как раз многие из них еще могут служить не один год, но можно путем реновации сделать их комфортнее для пассажиров. Мы видим, что таким образом проходит реновация в метрополитене, поэтому и мы можем так же поступать с электропоездами", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.
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