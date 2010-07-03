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Безопасность

17:16

Названо основное нарушение ПДД в столице

транспорт авто безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 20 миллионов постановлений за нарушения правил дорожного движения вынесено столичным водителям за девять месяцев этого года. Наибольшее количество постановлений вынесено за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"Наибольшее количество постановлений вынесено по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ ("Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час"), всего 10,9 миллиона постановлений", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления ГИБДД по столице отметили, что 14,6 миллиона постановлений было оплачено со скидкой (половина от суммы штрафа, которую выплатили в течение 20 дней).

4 ноября стало известно, что в МВД дополнительно проработают вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час.

Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Премьер поставил задачу проработать этот вопрос до 2 декабря.

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