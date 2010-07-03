Строители завершили модернизацию станции "Чепелево" на Курском направлении МЖД

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Работы по модернизации платформы №1 завершили на остановочном пункте "Чепелево" на Курском направлении Московской железной дороги. Об этом информирует пресс-служба АО "ЦППК".

"С 6 октября пригородные электропоезда, следующие из Москвы, останавливаются у модернизированной платформы №1", – сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что строители в ходе модернизации поменяли конструктивные элементы и покрытие платформы, а также установили балки с антискользящим покрытием. Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями смонтировали пандус, а также уложили полосы безопасности из тактильной плитки. Также было установлено светодиодное освещение нового поколения, новый навес, динамическое табло, система аудиооповещения, платформенные указатели, обновленные лавочки и урны.

В компании отметили, что на период работ для удобства пассажиров была сконструирована временная деревянная платформа.

"На остановочном пункте "Чепелево" продолжается модернизация пассажирской платформы №2. На период работ здесь также возведена временная деревянная платформа, у которой останавливаются поезда, следующие в Москву", – резюмировали в компании.

Ранее было анонсировано введение в эксплуатацию новой остановки в Щербинке. Она будет действовать на маршрутах автобусов № 860 и №864.