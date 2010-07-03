Новая остановка для двух автобусных маршрутов появится в Щербинке

Фото: Москва 24

Новый остановочный пункт для автобусных маршрутов №860 и №864 появится в Щербинке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Вводится остановка в Щербинке. С 5 октября на маршрутах автобуса №860, 864 вводится остановка "Администрация", – проинформировали в компании.

Пресс-служба уточняет, что остановка будет находиться на улице Железнодорожная при движении от станции "Щербинка". Она расположится между остановочными пунктами "Станция "Щербинка" и "Дом культуры".

Ранее стало известно об изменениях некоторых маршрутов наземного транспорта. Новое расписание было введено с 1 октября.