Инженер Кучмин: поездки с гуманитарными грузами по платным трассам будут бесплатными

Фото: Софья Котелевская

Транспортные средства с гуманитарными грузами могут ехать в новые регионы по скоростным трассам "Автодора" без оплаты. Это справедливое нововведение для добровольцев, регулярно доставляющих помощь в зону СВО, отметил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.

По его словам, логистика является одной из сложных составляющих масштабной гуманитарной работы, в которой задействованы многие граждане страны.

"Сегодня наиболее оптимальный и быстрый способ доставки – платные скоростные трассы. Теперь на них не будет взиматься плата с транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в зону СВО. Для добровольцев доступны любые платные дороги "Автодора". Это важное и своевременное решение данной госкомпании. Знаю, что все волонтерские организации восприняли эту новость с большим воодушевлением", – заявил Кучмин.

Он также пояснил, что подавать заявку на бесплатный проезд нужно не позднее чем за 3 дня до поездки в один из региональных штабов "Мы вместе".

"Данные будут внесены в базу транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы, после чего можно отправляться в поездку. Для бесплатного проезда все транспортные средства с гуманитарным грузом должны двигаться по любой скоростной трассе "Автодора" в крайней правой полосе", – отметил Кучмин.

Ранее депутат МГД Людмила Стебенкова поучаствовала в сборе гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшей от нападения боевиков ВСУ. Сбор организовало женское движение партии "Единая Россия" в ЮВАО. Также активное участие в сборе принимали жители районов Печатники, Текстильщики и Южнопортового. Горожане приносили теплые вещи, постельное белье, одеяла, подушки, средства гигиены, коляски и игрушки для детей. По словам Стебенковой, гуманитарный груз уже доставили в Курск.