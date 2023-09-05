РЖД назначили на сентябрь более 1 тыс дополнительных поездов

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Более 1 тысячи дополнительных поездов назначили Российские железные дороги на сентябрь. Свыше 600 из них будут проходить через черноморские курорты, информирует телеграм-канал перевозчика.

Так, 220 поездов начнут ездить с сообщением с Адлером, 170 – с Анапой, а 140 – с Новороссийском. Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.

"Всего на отпускной сезон начиная с мая уже назначили около 4,5 тысячи дополнительных поездов. И эту работу продолжаем. В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 миллионов мест", – говорится в сообщении.

Перевозчик также продлил до конца этого месяца курсирование ряда сезонных поездов: № 589/590 Москва – Новороссийск, № 459/460 Тамбов – Адлер, № 455/456 Новороссийск – Челябинск, № 227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск, № 503/504 Уфа – Анапа и другие.

Ранее стало известно, что два новых туристических поезда "По Золотому кольцу" и "К северному сиянию" запустят с 3 ноября. Они будут отправляться из Москвы, уточнили в РЖД.

РЖД увеличат глубину продаж на некоторые южные поезда до 90 суток