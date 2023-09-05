Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пять самолетов ушли на запасные аэропорты во время ограничений в Москве, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

С 07:30 по московскому времени столичные авиагавани, а также аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

"Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", – говорится в сообщении.

Во время ограничений на прием и вылет экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимали все меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотников в Калужской области и в Истринском районе. Мэр подчеркнул, российские системы ПВО сбили украинские дроны. По его словам, еще один БПЛА был сбит в Тверской области, он летел в сторону Москвы.

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