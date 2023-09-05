Аэропорты Москвы возобновили работу в штатном режиме

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме. Это следует из данных Flightradar.

Из Шереметьево уже отправился самолет Airbus А320 в Сочи и Airbus А321 – в Новый Уренгой, также Sukhoi Superjet полетел в Нижний Новгород. Из Домодедово Airbus А321 направился в Сочи, из Внуково Airbus А320 – в Анталью и Airbus А330 – в Стамбул.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов Москвы, почти 50 рейсов были задерживалось на вылет и прилет, еще 6 отменены.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении в Калужской области и в Истринском районе украинских беспилотников, которые попытались осуществить атаку на столицу. По словам мэра, атаку удалось пресечь силами ПВО. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Еще один дрон был сбит в Тверской области, он летел в сторону столицы, рассказал Собянин. Пострадавших и разрушений также нет.

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами